En visite en RDC, l’Africom salue la réforme de l’armée congolaise

Une délégation composée de deux hauts responsables du commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM) est en visite officielle du 27 au 29 janvier, en République démocratique du Congo (RDC), où elle salué la réforme en cours au sein de l’armée congolaise.

La directrice chargée du renseignement, le contre-amiral Heidi Berg, et l’adjoint au commandant pour l’engagement civilo-militaire de l’AFRICOM, l’ambassadeur Andrew Young, ont rencontré jeudi le président congolais Félix Tshisekedi avec qui ils ont abordé, entre autres, la question de la reprise de la coopération militaire entre les Etats-Unis et la RDC.

A cette occasion, la délégation américaine, accompagnée par l’ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer, a salué «l’engagement du président Tshisekedi pour professionnaliser le programme de réforme de l’armée congolaise et dans la lutte contre la corruption», selon un communiqué de la Présidence congolaise.

A l’issue de la rencontre, Andrew Young a déclaré que « nous cherchons à construire un nouvel avenir avec une nouvelle génération de chefs militaires » en RDC.

« Nous sommes focalisés sur le défis sécuritaires dans l’Est du pays. Nous pensons qu’il y a menace de Daesh qui augmente dans cette région et nous avons parlé avec votre président et votre chef d’Etat major des armées sur notre perspective concernant la montée de la menace » et sur comment cette question peut être abordée au niveau bilatéral, mais aussi avec les voisins de la sous région, a affirmé aussi ce responsable.

Il a également précisé que la sécurité reste le domaine de la force nationale et que la mission de son pays sera d’investir dans cette force « pour la rendre plus efficace ».

Pour rappel, le dirigeant congolais avait conclu un « partenariat pour la paix et la prospérité » avec le régime de l’ex-président américain Donald Trump, lors d’un déplacement à Washington en avril 2019.