Covid-19: Le Nigeria recevra 10 millions de doses de vaccin en mars prochain

Le pays le plus peuplé du continent africain, le Nigeria a annoncé jeudi qu’il recevrait au mois de mars prochain, un lot de 10 millions de doses de vaccin contre le Covid-19.

Le ministre de la Santé, Osagie Ehanire a déclaré dans un communiqué que «10 millions de doses en plus des 100.000 doses du vaccin Pfizer déjà annoncées sont attendues dans le pays (…) en mars». Les autorités ont récemment annoncé espérer vacciner 40% de la population d’ici 2021.

Le Nigeria, qui compte environ 200 millions d’habitants, a officiellement enregistré quelque 104.000 cas de coronavirus, dont 1.382 décès. Mais ces chiffres sont sous-évalués, le nombre de tests réalisés étant faible.

Le pays, et notamment sa capitale économique Lagos, peuplée d’environ 20 millions d’habitants, connaît depuis la fin du mois de novembre, une augmentation importante de cas de contamination et de décès.

Selon le gouverneur de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, «cette deuxième vague s’accompagne de symptômes plus sévères et d’un nombre plus important de cas positifs détectés».

Pour les dix premiers jours de janvier 2021, le pays a enregistré 12.508 nouveaux cas, soit trois fois plus que pour l’ensemble du mois de novembre 2020.