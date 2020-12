Égypte: Macron a convenu avec Al-Sissi, de privilégier le dialogue en matière de droits de l’Homme

Le président français Emmanuel Macron, qui recevait lundi à Paris son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, a plaidé en faveur d’une «ouverture démocratique et d’une société civile active» en Egypte, tout en refusant de conditionner à cette question le partenariat stratégique entre Paris et Le Caire.

«Je reste l’avocat constant d’une ouverture démocratique, sociale et de la reconnaissance d’une société civile dynamique et active», a souligné le président français lors d’une conférence de presse conjointe avec le président Al-Sissi, arrivé la veille pour une visite d’Etat en France.

Mais «je ne conditionnerai pas notre coopération en matière de défense, comme en matière économique, à ces désaccords», a précisé le chef de l’Etat français, en estimant «plus efficace d’avoir une politique de dialogue exigeant plutôt qu’une politique de boycott qui viendrait à réduire l’efficacité d’un de nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité régionale».

Emmanuel Macron a plutôt évoqué «la relation exceptionnelle et amicale» entre la France et l’Egypte, pays le plus peuplé du monde arabe considéré par l’Elysée comme un «pôle de stabilité» dans une région instable.

Les deux présidents ont affiché leur convergence sur plusieurs grands enjeux de sécurité régionale, de la lutte contre le terrorisme à la crise libyenne en passant par les rivalités avec la Turquie en Méditerranée orientale, et ont affiché un front commun contre les comportements d’Ankara.

En revanche, la maire de Paris, Anne Hidalgo qui recevait lundi après-midi le président égyptien, a exigé «la libération des prisonniers politiques et des militants qui font l’objet d’une répression intolérable» en Egypte, ainsi que «la protection des défenseurs des droits humains, dont celle des personnes LGBT, ainsi que le respect de la liberté de la presse», précise un communiqué.