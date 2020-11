Plus de 1.600 migrants africains sont arrivés ce week-end sur les côtes des îles espagnoles des Iles Canaries en 48 heures, ont annoncé les services d’urgence locaux.

Pour la seule journée de samedi, plus de mille personnes ont débarqué à bord d’une vingtaine d’embarcations précaires, sur les îles de Grande Canarie, Tenerife et El Hierro, a indiqué une porte-parole des services d’urgence des Canaries, précisant que le corps d’un migrant a été récupéré sur l’île d’El Hierro.

Dans la matinée de dimanche, d’autres embarcations ont été prises en charge avec quelque 600 passagers à leur bord.

L’archipel espagnol situé au large des côtes nord-ouest de l’Afrique observe une explosion des arrivées de migrants clandestins, plus de 11.000 depuis le début de cette année, d’après le ministère espagnol de l’Intérieur, soit sept fois plus que durant la même période en 2019.

Depuis plusieurs mois, les migrants africains ont repris la route des Canaries de préférence à la Méditerranée en raison d’accords de contrôles frontaliers conclus avec la Libye, la Turquie et le Maroc.

Selon l’OIM, «le nombre de départ des côtes de l’Afrique de l’Ouest vers les Canaries a augmenté sensiblement ces dernières semaines».

Alarmé par cette «recrudescence» des tentatives d’émigration clandestine et de son lot de victimes et l’émotion dans le pays, le président sénégalais Macky Sall avait lancé mardi dernier «un appel aux populations à plus de vigilance et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour préserver la vie des jeunes tentés par l’émigration».