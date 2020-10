La France  salue la normalisation des relations entre le Soudan et Israël 

La France s’est félicitée ce mardi de l’annonce de la normalisation des relations entre le Soudan et Israël, réaffirmant sa volonté d’organiser une conférence internationale de soutien au pays d’Afrique de l’Est.

«La France se félicite de l’annonce de la normalisation des relations entre le Soudan et Israël et de la fin de l’état de guerre entre les deux pays», a indiqué le ministère français des Affaires étrangères.

Pour Paris, cet accord obtenu vendredi sous l’égide du président américain «constitue une étape importante, après le retrait du Soudan de la liste américaine des États soutenant le terrorisme».

Ce rapprochement historique vise à mettre fin à des décennies d’hostilités entre Khartoum et l’Etat sioniste créé en 1948.

Le Soudan est le troisième pays arabe depuis août à annoncer une normalisation de ses relations avec Israël, après les Emirats arabes unis et Bahreïn.

Cette annonce intervient quelques mois après que les autorités de Khartoum aient exclu toute possibilité de faire la paix avec Israël avant 2022, suite au tollé que les rumeurs de normalisation des relations avec Tel-Aviv avaient provoqué dans le monde arabe.

Le conseil national de transition avait du accepter de verser 335 millions $ aux familles américaines victimes du terrorisme, à titre de dédommagement, afin de retirer le nom du Soudan de la liste noire américaine des pays soutenant le terrorisme.

Le Soudan serait impliqué dans les attentats perpétrés en 1998 par Al-Qaïda contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie, et qui avaient fait plus de 200 morts.