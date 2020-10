Burkina Faso : 14 candidatures retenues pour la présidentielle

Il s’agit d’un premier chacune des La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) au Burkina Faso a retenu 14 candidatures pour la présidentielle dans un premier tri avant celui du Conseil constitutionnel, qui a désormais dix jours pour se prononcer à son tour, sur ces candidatures.

« Nous avons reçu 23 candidatures. Nous avons retenu 14 candidatures et en avons invalidé 9 », a déclaré le président de la Ceni, Newton Ahmed Barry, précisant que cette « liste provisoire, doit être soumise au Conseil constitutionnel qui publiera, après tous les recours possibles, une liste définitive ».

Roch Marc Christian Kaboré, qui brigue un deuxième mandat, le chef de file de l’opposition Zephirin Diabré ou encore Eddie Komboïgo, candidat de l’ancien parti au pouvoir sous l’ex-président Blaise Compaoré, sont parmi les 14 candidats retenus.

Les candidatures de l’ancien Premier ministre de la transition, Yacouba Isaac Zida, en exil au Canada, et de Kadré Desiré Ouédraogo, ancien Premier ministre de Compaoré, ont également été validées.

Les candidats recalés ont pour leur part dénoncé des conditions de candidatures contraires à la constitution, notamment la caution fixée à 25 millions de francs CFA et un parrainage d’au moins cinquante élus.

Le Burkina Faso organise le 22 novembre une présidentielle couplée à des élections législatives. L’Assemblée nationale a modifié en aout le code électoral, afin que les élections soient validées, même si elles ne peuvent pas avoir lieu sur l’ensemble du territoire en raison de l’insécurité liée aux groupes jihadistes.

Des pans entiers du pays ont été désertés par l’administration et les Forces de défense et de sécurité (FDS) et ne s’y aventurent guère à causes des menaces des groupes armés djihadistes.