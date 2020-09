Nigeria : Axens et Bua signent pour un projet de raffinerie

La société française Axens et le groupe nigérian BUA, ont signé mardi à Paris un contrat pour un projet de raffinerie au Nigeria.

«Ce projet permet de sécuriser l’approvisionnement en pétrole raffiné au Nigeria et permettra d’abaisser le niveau d’importation de la matière», a déclaré Franck Riester, ministre délégué français chargé du Commerce extérieur, présent lors de la signature.

L’accord porte sur une dizaine de technologies nécessaires pour construire une raffinerie d’une capacité de 10 millions de tonnes par an, soit quelque 10% de la production du pays. Si la production pétrolière représente 90% des revenus d’exportation du Nigeria, l’essentiel du carburant raffiné utilisé dans le pays est importé. Le site sera implanté dans l’Etat d’Akwa Ibom (sud-est), et son démarrage est prévu pour 2024. «Nous avons le matériel, nous avons les ressources, (…) nous essayons de valoriser ce que nous avons localement», a expliqué Abdul SamadRabiu, PDG du groupe BUA.

Rabui dont la société est active dans l’alimentation et les infrastructures, nouveau venu dans le domaine de l’énergie, a expliqué voir dans ce business «un secteur stratégique» et évoqué «le potentiel du Nigeria», premier producteur pétrolier du continent africain.

La raffinerie permettra de produire des carburants et des bases pétrochimiques, répondant à la norme européenne d’émissions Euro-5. La production sera dirigée prioritairement vers «le marché local», toutefois sans exclure une exportation vers d’autres pays africains qui n’ont pas les infrastructures ou les ressources suffisantes. Les prix du pétrole sont très faibles depuis le début de l’année à cause des facteurs combinés de la pandémie du coronavirus qui a affecté la demande et d’une forte accumulation des stocks mondiaux. Le Nigeria a assisté à une réduction importante de ses recettes.

Le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé vendredi dernier que son pays s’apprête à faire face à une longue période de faiblesse des prix du pétrole. Par conséquent, le pays va s’atteler à diversifier ses activités en s’éloignant du pétrole, dont il est fortement dépendant pour ses revenus en devises, a ajouté le dirigeant.