Côte d’Ivoire-Présidentielle : La justice confirme la radiation de l’ex-président Gbagbo

La justice ivoirienne a confirmé mardi la radiation des listes électorales, de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo par la Commission électorale indépendante (CEI), a indiqué son avocat.

«Le président du tribunal a entériné la décision de radiation du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. C’est un non définitif, il n’y a plus de recours au plan national», a affirmé l’avocat de Gbagbo, Me Claude Mentenon.

L’ancien président mais aussi l’ancien chef rebelle et ex-Premier ministre Guillaume Soro, l’ex-chef des Jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, et l’opposant Akossi Bendjo, ancien maire du quartier du Plateau à Abidjan, contestaient le retrait de leurs candidatures des listes électorales affichées dans les bureaux de vote début août.

Des proches de Soro, qui se dit candidat à la présidentielle du 31 octobre bien qu’il vive en exil en France, ont contesté la décision devant le tribunal de Korhogo mais attendent toujours une réponse.

«Toute personne condamnée pour un délit ou un crime à une privation de ses droits civiques, était rayée des listes lors de la révision», avait expliqué Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, le président de la Commission électorale indépendante (CEI) lors de la présentation de la révision de la liste électorale début août.

Les quatre hommes, qui vivent à l’étranger, ont tous été condamnés par la justice ivoirienne. Le climat s’est tendu en Côte d’Ivoire, dix ans après la précédente crise postélectorale qui avait fait plus de 3.000 morts.

Des violences qui ont suivi l’annonce de la candidature du président Ouattara à un troisième mandat ont fait au moins 8 morts en août. Il a été officiellement investi samedi, candidat du parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).