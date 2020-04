Covid-19 : Le Burkina rend obligatoire le port de masques fabriqués localement

Le gouvernement du Burkina Faso a décidé de rendre obligatoire le port des masques à partir du 27 avril, pour empêcher la propagation de la pandémie du coronavirus.

«Le conseil des ministres a instruit que des dispositions soient prises pour mettre à disposition les masques et les cache-nez en quantité suffisante sur toute l’étendue du territoire», a déclaré Remis Dandjinou, le porte-parole du gouvernement.

Les masques de protection seront confectionnés localement à base du Faso Danfani, un matériau dérivé du coton local. Le gouvernement se donne une dizaine de jours pour rendre les masques disponibles pour l’ensemble de la population.

Les autorités burkinabè ont annoncé récemment la création d’un fonds de lutte contre la pandémie. Et pour donner l’exemple de solidarité nationale, les membres de l’exécutif vont contribuer à ce fonds.

Le président du Faso versera à ce fonds, 6 mois de salaire et le Premier ministre 4 mois de salaire, alors que les ministres d’Etat et les ministres feront don respectivement de 2 et un mois de leurs salaires au titre de la mobilisation des fonds pour la lutte contre le covid-19, a précisé le ministre, Dandjinou.

Selon le dernier bilan en date, il y a 576 cas confirmés du coronavirus au Burkina Faso, dont 257 guérisons et 36 décès depuis le début de la pandémie.