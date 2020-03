Maroc : Un Fonds spécial pour la gestion du coronavirus

Le Roi du Maroc, Mohammed VI a donné ses instructions au gouvernement pour la mise en place immédiate d’un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de coronavirus, a annoncé dimanche dans un communiqué, le Cabinet royal.

Selon le communiqué, ce fonds, doté de 10 milliards de dirhams (près de 1,1 milliard d’euros), sera réservé d’une part à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir dans l’urgence.

Il servira, d’autre part, au soutien de l’économie nationale, à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le gouvernement, notamment en termes d’accompagnement des secteurs vulnérables aux chocs induits par la crise du coronavirus, tels que le tourisme, ainsi qu’en matière de préservation des emplois et d’atténuation des répercussions sociales de cette crise.

Le Maroc a aussi annoncé samedi la suspension des liaisons aériennes avec l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Portugal après avoir suspendu les liaisons aériennes et maritimes avec l’Italie, l’Espagne et la France et l’Algérie.

Le Maroc a néanmoins autorisé certains vols pour permettre aux ressortissants français de rentrer chez eux, a annoncé samedi Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française.

Depuis l’annonce par le Maroc, de l’interruption jusqu’à nouvel ordre de ses liaisons avec la France due au coronavirus, des milliers de ressortissants français, 20.000 selon le ministère des Affaires étrangères, se trouvaient bloqués dans plusieurs villes du Royaume.

Afin de limiter la propagation du coronavirus sur le territoire, le ministère de l’Intérieur marocain a également interdit «tous les rassemblements publics de plus de 50 personnes» et les cafés, les restaurants, hammams (bains maures) et les terrains de sport de proximités seront fermés à partir de ce lundi 16 mars à 18h00. Tous les événements et rencontres sportifs, culturels et artistiques programmes pour ces mois de mars et avril ont été annulés jusqu’à nouvel ordre.

Le Maroc compte 28 cas de contamination au virus Covid-19, dont un ministre. Selon le gouvernement, les nouveaux cas sont également tous importés: 6 d’Espagne, 2 de France, 2 d’Italie et un cas en provenance d’Autriche.