Covid-19: La France au secours de la Tunisie avec plus d’un million de doses de vaccin

La France va fournir plus d’un million de doses de vaccin à la Tunisie, ravagée par l’épidémie de Covid-19, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères.

Paris a parallèlement décidé de placer le pays sur sa liste rouge, «ce qui signifie que les non-vaccinés ne pourront s’y rendre ou en revenir sans motif impérieux», a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a promis de «renforcer rapidement son aide pour accompagner la Tunisie dans sa campagne de vaccination», selon un communiqué de sa porte-parole.

Le ministère promet ainsi «l’arrivée imminente d’un premier don français de 324.000 doses de vaccins AstraZeneca» via le système Covax, destiné à garantir un accès équitable aux vaccins aux pays riches comme aux pays défavorisés, ainsi que «la livraison de 800.000 doses de vaccins supplémentaires», incluant 300.000 doses supplémentaires de vaccins AstraZeneca et 500.000 doses de vaccin monodose Janssen.

La France fournira également à la Tunisie du «matériel sanitaire de première nécessité, notamment des consommables, des équipements de production d’oxygène médical et des lits de réanimation».

La Tunisie a le taux de mortalité lié au Covid-19 «le plus fort» de tout le continent africain et de tout le monde arabe, selon un représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).